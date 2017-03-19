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Kur'an içine gizlenmiş silah bulundu

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Kur'an içine gizlenmiş silah bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kur'an-ı Kerim içine yerleştirilmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta hareketlerinden şüphelendikleri M.U.K'yi durdurdu.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada büyük boy Kur'an-ı Kerim içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör içinde 34 mermi ele geçirildi. Söz konusu Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının, içine silah konacak şekilde kesilmiş olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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