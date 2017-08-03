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Kur'an kursu hocası tacizden tutuklandı

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Kur'an kursu hocası tacizden tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde 5 kız öğrenciyi taciz eden Kuran kursu hocası H.A. tutuklandı.

Olay Samsun'un Alaçam İçesi'nde meydana geldi. Bu yıl Kuran kursuna gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi. Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, Kuran Kursunda hoca H.A.'nın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Aileler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Kuran kursu hocası H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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