Kuran kursunda çocuk döven sözde hoca tutuklandı!

Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu dövdüğü görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından gözaltına alınan Şükrü Yılmaz, ’çocuğa eziyet etmek’ suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu’nda görevli Yılmaz’ın bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocukağlarken, Yılmaz’ın peş peşe terlikle çocuğa vurması tepki çekti.

Sakarya Müftü Vekili Nejat Arman olayın 15 Temmuz darbe girişiminden önce meydana geldiğini belirterek, "Bu görüntüler Erenler’de bulunan Kuran Kursu’nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Çocuğun anne babası şikayetçi olmadı. Amcası şikayetçi olunca idari soruşturma başlattık. Araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. İdari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" diye açıklamada bulundu.



"BAZEN TERLİK BAZEN TOKATLA DÖVÜYORDU"

Mağdur A.P'nin (13) ise emniyetteki ifadesinde, Yılmaz'ın değişik tarihlerde derslerini veremediği için terlik ve bazen tokatla vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle 10-15 kez kendisini dövdüğünü, bu dayak olayını sınıftaki 8-10 öğrencinin de gördüğünü ve onların da dayak yediğini söylediği öğrenildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Şükrü Yılmaz, ’Küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



"EMEKLİYE AYRILDIM"



Sakarya Cumhuriyet Savcılığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından hem küçük çocuğu döven Şükrü Yılmaz, hem de konuyu kendilerine bildirmeyen müftülük görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Şükrü Yılmaz dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım. Bu olayın ardından emekliye ayrıldım" dedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Şükrü Yılmaz, 'Küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şükrü Yılmaz, ’çocuğa eziyet etmek’ suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.