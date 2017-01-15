Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Kuran kursunda dayak görüntüleri!

Kuran kursunda dayak görüntüleri!
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım." dedi.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kuran kursunda dayak görüntüleri!
Kuran kursunda dayak görüntüleri!
Hastaneden Sancaklı açıklaması
Hastaneden Sancaklı açıklaması
Akşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!
Akşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti
AKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!
AKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!
Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun vuruldu
Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun vuruldu
Alparslan Türkeş'in Başkanlıkla ilgili sözleri
Alparslan Türkeş'in Başkanlıkla ilgili sözleri
Erdoğan'dan Atatürk'e "Tek adam" göndermesi
Erdoğan'dan Atatürk'e "Tek adam" göndermesi
Rauf Denktaş'ın vefatının 5. yılı
Rauf Denktaş'ın vefatının 5. yılı
Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyor
Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyor
177 IŞİD hedefi imha edildi
177 IŞİD hedefi imha edildi
Tweet atan öğrencinin kapısına makam aracı geldi
Tweet atan öğrencinin kapısına makam aracı geldi
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Uzmanlardan turşu uyarısı!
  • Vatandaşın MHP vekillerine mektubu!
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 01 2017
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti