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Kuran kursunda dayak görüntüleri!
Kuran kursunda dayak görüntüleri!
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım." dedi.
15 Ocak 2017 Pazar 17:04
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