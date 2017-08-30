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Kurban bayramında yapılması gerekenler

Kurban bayramında yapılması gerekenler
Kurban ibadeti, nefse muhalefet ederek sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için yapılan ibadettir. Peki bayramda neler yapılmalıdır?
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