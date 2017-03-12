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Kürdistan Demokrat Partisi 'evet' diyecek!

Kürdistan Demokrat Partisi 'evet' diyecek!
KDP Birlik İnsiyatifi Sözcüsü Ahmet Acar, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “Evet” oyu kullanacaklarını açıkladı.
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