"Kürdistan'ı ilan Ederim

Peşmergebaşı Barzani, Eski Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin yeniden başbakan olması halinde sözde 'Kürdistan'ı' kurmakla tehdit etti.

Peşmergebaşı Mesud Barzani, Londra’da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı. Barzani, Irak’ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını ve şu anki Başbakan Haydar el İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla da Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.

Barzani, Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan sözde “Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini” öne sürerken, "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız" dedi.

Barzani, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile Irak’ın Kuzey bölgesi sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edeceğini ve Washington yönetiminin Kürtlere desteğinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.