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Kürşad Zorlu'ya uluslararası Türksoy Basın ödülü
Kürşad Zorlu'ya uluslararası Türksoy Basın ödülü
Türk dünyasının UNESCO’su olarak kabul edilen TÜRKSOY, Türk dünyasıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen gazetemizin yazarı Doç. Dr. Kürşad Zorlu'ya Türksoy Basın ödülü verdi.
23 Mart 2017 Perşembe 11:18
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