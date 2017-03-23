Kürşad Zorlu'ya uluslararası Türksoy Basın ödülü

Türk dünyasının UNESCO’su olarak kabul edilen TÜRKSOY, Türk dünyasıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen gazetemizin yazarı Doç. Dr. Kürşad Zorlu'ya Türksoy Basın ödülü verdi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Zorlu'ya, Türk dünyası üzerine yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Türksoy Basın ödülü verildi.

Kazakistan'da Nevruz Bayramı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından bu yıl, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Türkistan şehrinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören kapsamında Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu alanda kurulan çadırlarda konuklara milli yemekler ikram edildi, çeşitli spor ve kültür etkinlikleri yapıldı.

Kutlamalara, üye ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tuymebayev, Kültür ve Spor Bakanı Arstanbek Muhamediuli, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Tuymebayev, TÜRKSOY'un "Türk dünyasının UNESCO'su" olarak adlandırılabilecek konuma geldiğini belirterek Türkistan'ın kültür başkenti olması münasebetiyle Çimkent ve Türkistan'da birçok etkinlik düzenleneceğini anlattı.

Ödül töreninde konuşan Doç.Dr.Kürşad Zorlu ise “Aldığım ödülün yanı sıra takdim töreninin böylesine önemli bir günde ve Türk Dünyasının manevi başkenti sayılan Türkistan’da, Hoca Ahmet Yesevi’nin huzurunda gerçekleşmesi benim için ayrı bir anlam ve gurur kaynağı” dedi.

Türk dünyasındaki kültürel bağların gelişmesine katkı sağlayan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'dan gazetecilere ödüllerin verildiği etkinlik, Türk ve akraba topluluklardan sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.