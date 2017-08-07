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Kürt güzellik kraliçesinin tacı geri alındı

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Kürt güzellik kraliçesinin tacı geri alındı
"2017 Miss Irak" seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacını evli olduğu ve yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle geri aldı.

Organizasyon yetkilileri, Süleyman'ın başvuru formunu doldururken nişanlı ya da evli olmadığını belirttiğini, ancak evli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Viyan Amir Nuri Süleyman'ın başvurusunu kimliği ile değil pasaportuyla yaptığı, bu nedenle de evli olduğunun anlaşılamadığı vurgulandı. 25 Mayıs'ta düzenlenen yarışmanın birincisi seçilen Viyan Amir, tacını kız kardeşi Sozan Amir'den devralmıştı.

"2016 Miss Irak" yarışmasının birincisi Şeyma Kasım, evlendiği için tacını yarışmanın ikincisi Sozan Amir'e kaptırmıştı. Süleymaniyeli bir Kürt baba ve Hileli Arap bir anneden Bağdat'ta dünyaya gelen Viyan Amir, 23 yaşında...

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