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Kurt Kapanı'nda 152 gözaltı

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Kurt Kapanı'nda 152 gözaltı
İstanbul'un tüm ilçelerinde hava ve deniz polisinin desteğiyle Kurt Kapanı-2 operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği Kurtkapanı-2 operasyonunda 152 kişi gözaltına alındı

İstanbul Polisi’nce düzenlenen “Kurt Kapanı 2” operasyonunda, 17 bin 694 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden suç kaydına bakıldı. Sorgusu yapılan şüphelilerden, 106’sının yakalama kararı olduğu belirlendi. Haklarında mahkemelerce verilmiş yakalama kararı olan şüpheliler gözaltına alındı

Aramalarda  13 şüphelide ruhsatsız tabanca, 33 şüphelide ise uyuşturucu madde bulundu. Tabanca ve uyuşturucu maddr bulunan toplam 46 şüpheli hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Trafik ekiplerinin çalışmalarında ise, 9 bin 3 araç denetlenirken, 935 araca işlem yapıldı. Trafik ekiplerinin toplam denetiminde 308 bin 478 lira para cezası kesildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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