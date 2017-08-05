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Kurtarılan göçmen bebek askere böyle gülümsedi

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Kurtarılan göçmen bebek askere böyle gülümsedi
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin İzmir Dikili ve Aydın Didim açıklarında göçmenlerin yakalanmasına yönelik düzenlendiği operasyonda sırasında lastik botlardaki iki bebeğin çekilen fotoğrafları ağlattı.

İzmir Dikili’de yakalanacaklarını anlayan göçmenler, lastik bottaki bebeği denize atmakla tehdit etti ve denize atılmak istenen bebek korku içinde uzun süre ağladı.  Aydın Didim’de ise yakalanan göçmenler arasında bulunan bir bebeğin kendisini kurtaran askere ise gülümsedi.  Son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 66 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.

YAKALANACAKLARINI ANLAYINCA BEBEĞİ DENİZE ATMAKLA TEHDİT ETTİLER

03 Ağustos’ saat 06.25´te, İzmir Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi Görevlendirilen Sahil Güvenlik

Botları tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu ve ve içerisinde bulunan Suriye uyruklu 16’sı çocuk 31 göçmen yakalanarak Dikili Limanı’na getirildi. Operasyonda, düzensiz göçmenlerin hiç birinin can yeleğinin bulunmadığı, kullanılan botta taşıma kapasitesinin çok üzerinde göçmen bulunduğu ve göçmen botunun su almaya başladığı görüldüğünden, göçmenlerin can güvenliğini tehlikeye atmadan, botun durdurulabilmesi amacıyla büyük çaba harcandığı belirtildi. Göçmen botunun durdurulması çalışmaları esnasında, bıçakla saldırı ve botta bulunan bir bebeği denize atma tehdidinde bulunan göçmenler  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine uzun süre direndi.  Göçmen botu, Yunan karasularına 100 yarda mesafede 2 Sahil Güvenlik Botu ile emniyetle durduruldu.

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KENDİSİNİ KURTARAN ASKERE BÖYLE GÜLÜMSEDİ

02 Ağustos saat 14.35´te, Aydın Didim ilçesi Tekağaç önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 11’i çocuk 50 göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan bir bebeğin kendisini kurtaran askere gülümsedi.

Son 6 günde İzmir, Çanakkale ve  Aydın’da Sahil Güvenlik ekiplerini yasa dışı geçisi önlemek amacıyla düzenlendiği operasyonlarda 194 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 66’sının çocuk olduğu belirtildi.

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