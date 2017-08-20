Kurtlar köye indi milyonluk atlar telef oldu

Silivri’nin Büyükçavuşlu ve Beyciler mahallelerinde bulunan at çiftliğine giren kurtlar, milyonluk yarış atlarını telef etti.

Silivri'de Büyükçavuşlu Kuşbahçe mevkiinde ve Beyciler Mahallesi’nde yarış atlarının bulunduğu at çiftliğine giren kurtlar, yarışlar için hazırlanan atları telef etti. Atları iskeleti kalıncaya kadar yiyen kurtların köyün hemen yanı başına kadar gelmesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Aç kalarak bölgede bulunan ormanlık alandan çiftliğe geldiği tahmin edilen kurtlar çiftlikte bulunan diğer at ve tayları da yaraladı.