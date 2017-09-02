Kurtulmuş ile AKP'li Belediye Başkanı arasındaki kriz sürüyor

Protokol kavgasının ardından ilk kez AKP'nin bayramlaşma programında yan yana gelen Bakan Numan Kurtulmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz'ın, hiç konuşmamaları dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özel uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi. Kurtulmuş, ardından karayoluyla Orqdu Valiliği’nin ev sahipliğinde Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasına katıldı.

Kurtulmuş, ardından, AKP Ordu İl Başkanlığı’nda düzenlenen partililerle bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere seslenen Numan Kurtulmuş, metal yorgunluğuna dikkat çekti.

Bireysel hatalar, eksik ve yanlışların düzeltilmesini isteyen Numan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği metal yorgunluğu. Ben bir adım daha, bir şey daha söylüyorum; metal yorgunluğunun yanında, niyet tazelemede ihtiyacımız olduğunun altını çizerim. Eğer nerden geldiğinizi unutursak gideceğimiz yolu bulmamız mümkün değildir. Onun için sizlerden, başta kendim olmak üzere hepinizden tek tek ricam niyetlerinizi tekrar tazelemenizdir. Bir büyüğünüz olarak tavsiye ediyorum; herkes dayanışma içerisinde hep beraber gayret edeceğiz. Eksik var mı? var, yanlış var mı? var. Bunları gidereceğiz. Dediğim gibi, sizlerden, bizlerden kaynaklanan hatanın telafisi yoktur. Eksiği, yanlışı düzeltiriz. Ama bireysel hataları önlemek içinde hep beraber canla, başla gayret edeceğiz” dedi.

“2019 DAHA ÇETİN GEÇECEK”

Yaklaşan 2019 seçimlerini de hatırlatarak, bu seçimlerin 16 Nisan’dan daha çetin geçeceğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, “Ben çeşitli zamanlarda bu tür uyarıları yapmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü zaman içerisinde bu uyarılarda haklı olduğumu da görüyorum. 2019, 16 Nisan’dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan’dan daha çetin olacaktır. Cumhurbaşkanımız niye bu kadar gayret ediyor, koşturuyor? Görüyor; 2019’da canla, başla çalışmamız gereken bir süreç var. Ahmet’le, Mehmet’le, Ahmet’in boyu uzun, Mehmet’in boyu kısa bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Bunlarla uğraşacaklar kenara geçsinler uğraşsınlar. Biz yola devam ediyoruz” dedi.

BİRBİRLERİYLE KONUŞMADILAR

Öte yandan Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası’nda protokolde meydana gelen kavga olayından sonra ilk kez yan yana gelen Bakan Numan Kurtulmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Enver Yılmaz’ın kent bayramlaşması ve AKP İl Teşkilatı’nda partililerle düzenlenen bayramlaşma programında hiç konuşmadığı gözlendi.

Ordu Valiliği’nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenen bayramlaşma programında Vali Seddar Yavuz ve Bakan Kurtulmuş birer konuşma yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise kürsüye davet edilmedi. Daha önceki dini bayram programlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da konuşma yapıyordu.

AKP Ordu İl Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma programında da hiç konuşmayan Kurtulmuş ve Yılmaz’ın ortasında ise AKP Ordu Milletvekili Oktay Çanak oturdu.

Temmuz ayında Perşembe Yaylası’nda düzenlenen yayla şenliğinde, dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokolde oturma düzeni nedeniyle kavga çıkmış, şenliğe katılan Bakan Numan Kurtulmuş da şenliği terk etmişti.