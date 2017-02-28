Kurtulmuş: Medya, medyayla uğraşsın!

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın yaptığı 'karargah rahatsız' haberini değerlendiren Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Herkes işine baksın. Medya, medyayla uğraşsın. Karargah rahatsız falan değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz günlerde manşetlere taşıdılar 'karargah rahatsız'. Esas rahatsız olan karargah falan değil. Asker Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü hainleri de temizleyerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle birlikte uyumlu çalışıyor, hükümetin emrinde çalışıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Samsun'un Bafra ilçesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 28 Şubat" konulu konferansa katıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kurtulmuş, "15 Temmuz'da bu milletin önü kesilmeye çalışıldı, önü kapatılmaya çalışıldı. Bütün bunlara rağmen rahmetli Menderes'le başlayan bu haksızlıklara, bu zulümlere, bu engellemelere rağmen millet yolunu açtı, ilerledi bu günlere geldi.

"ESAS RAHATSIZ OLAN KARARGAH FALAN DEĞİL"

"Karargah rahatsız" manşetine değinen Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde manşetlere taşıdılar 'karargah rahatsız'. Esas rahatsız olan karargah falan değil. Asker Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü hainleri de temizleyerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle birlikte uyumlu çalışıyor, hükümetin emrinde çalışıyor. Bundan rahatsız olan farklı çevreler var. Herkes işine baksın. Medya, medyacılıkla uğraşsın. Siyaset siyasi görevini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizin oylarınızla vesayetçi bütün odakların hevesleri kursağında kalacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de diğer kamu görevlileri gibi kendi işini yapacak. Hükümetin emrinde yani sizin emrinizde kendi işini yapacak. Çatal çomak toprağa saplanmaz. Çift iradeli bir sistem olmaz. Çift başlılık olmasın, bir elde topladığımız kişiden de bu millet hesap sorsun."

Düzenlenen panele AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven tablo ve Bafra'nın simgesi Çetinkaya Köprüsü'nün maketini hediye etti.