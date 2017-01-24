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Kurtulmuş o sözler için 'çarpıtıldı' dedi

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Kurtulmuş o sözler için 'çarpıtıldı' dedi
Kurtulmuş, "Başkanlığa evet denirse terör susar" sözlerinin 'çarpıtıldığını' iddia etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurtulmuş'un sözleri teröre desteğin itirafıdır" açıklamasını değerlendirdi.

Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki kendisi, ne söylediklerimi okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhabirin, yorumunu katarak yönelttiği soruya, sözlerimi çarpıtarak ve bağlamından kopararak, cevap vermesi siyasi suistimaldir. CHP liderinin 'olay böyleyse' sözünün arkasına saklanarak gündem oluşturma kaygısıyla ağzına geleni söylemesi en hafif tabirle basiretsizliktir. Eğer sözlerimden Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline" ifadelerini kullandı.

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