Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş "Yeni KHK çalışması var, son noktaya doğru getiriliyor. Bu zaten ihtiyaçlar tamamlanıp, son noktaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış güvenlik değerlendirmeleriyle ilgili konuların İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu dile getiren Kurtulmuş, Yeni KHK çalışması olup olmadığının sorulması üzerine "Yeni KHK çalışması var, son noktaya doğru getiriliyor. Bu zaten ihtiyaçlar tamamlanıp, son noktaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.