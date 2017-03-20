Kurtulmuş'tan 'demokrasi' çağrısı

Almanya ve Hollanda'da AKP'li isimlere salon verilmemesine tepki gösteren Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Niğde'deki toplantısının engellendiğini unutarak, Avrupa ülkelerine 'demokrasi' çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

'Evet' toplantılarına izin verilmediği için Avrupa ülkelerini eleştiren Kurtulmuş, "bu kabul edilemez ve demokrasi dışıdır" dedi.

İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:

BARBARCA BİR TUTUM İÇİNE GİRDİLER

Bütün milletimizin ibretle izlediği gibi Türk vatandaşlarının barışçıl gösteriyi atlarıyla, köpekleriyle engelleyecek kadar barbarca tutum içerisine girdiler. Bu tavrı reva görenler PKK'nın açık bir şekilde gösteri yapmasına ses çıkarmadılar. Hatta PKK'nın Almanya'nın şehirlerinde polisin gözetimi altında güvenlikle yapmalarını sağlayacak imkanı sağladılar. Bu kabul edilemez. Son derece yanlış tavır ve tutumdur.

SALON VERMEMELERİNİ KINIYORUZ

Hiçbir demokratik kural bakımından izahı yoktur. Bu örgütün açıkça posterleriyle Türkiye karşıtı gösteri yapmasına müsaade etmek, dostu oldukları Türkiye'nin bakanlarına toplantı yapmasına izin vermeme tavrını kabul etmiyoruz. Bu tavrı açıkça kınadığımızı belirtiyoruz. Bu dostluğa ve müttefikliğe uymayan tavırlar, daha sonraki demeçlerle derinleştirilmiştir.