Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. MHP, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. Başta belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içerisinde MHP, zaten Meclise inmiş olan, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

KAÇIRILAN ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, IŞİD'in rehin aldığı 2 Türk askerini yakarak infaz ettiğini iddia ettiği videoya ilişkin olarak, "Bu video görüntüleriyle ilgili henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur, olsa kamuoyu ile paylaşırız" dedi. "Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları" diyen Kurtulmuş, "Video yayınlayarak halkı korkutmaya, çaresizliğe itmeye çalışıyor. Herkes birbirinden korksun istiyorlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir" ifadesini kullandı.