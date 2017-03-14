Kurtulmuş'tan yaptırım açıklaması

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında Hollanda krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Hollanda'ya ekonomik yaptırımların da uygulanabileceğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Hollanda’nın yaşanan diplomatik kriz yüzünden özür dilemesi gerektiğini söyledi ve “Hollandalılar yaptıklarını kabul edinceye kadar bu baskılarımızı sürdüreceğiz. Özür dileyecekler” diye konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu kriz çok ciddi ve derin bir kriz. Bu krizi bilerek çıkaran da Türkiye değil, Hollanda tarafı. Son derece barbarca ve vahşice bir tutumdur. Biz Türkiye olarak üzüldük, rencide olduk, ama biz bu tepkiye bir tepki vereceğiz. Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar baskılar sürecek. Siyasi yaptırımlardan başladık, ekonomik yaptırımlar da ileride gelebilir. Hollanda’nın telafi edeceğini ümit ediyoruz. Bakıp, göreceğiz. Diğer alanlarda da gerekli yaptırımları yapma hazırlığını sürdürüyoruz.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞIRILACAK MI?

Üst düzey ilişkilerin yapılmaması kararı var şu anda. Uçuş yasağı da bulunuyor. Her iki ülke arasındaki ilişkilerin normal rutin bir şekilde süremeyeceği ortadadır. Şimdi Hollanda’nın tavrını bekleyeceğiz. Oradaki büyükelçimizi şu aşamada geri çağırmıyoruz.

Şu aşamada Başbakan Binali Yıldırım ile Hollanda Başbakanı arasında bir araya gelme toplantısı yok.

YAPTIRIMLAR DİĞER ÜLKELERİ DE KAPSAYACAK MI ?

Bu şu anda Almanya ve diğer ülkeler için geçerli değil. Türkiye’ye karşı çirkin tutum sergileyen ülkeler için geçerli.