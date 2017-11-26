Kurtuluşun ilk kurşunu

Mandalinası ile ünlü turunçgillerin ana diyarından Akdeniz'in incisi, Antakya ve İskenderun ilçelerine komşu olan, Dünya'yı gezerken de en keyif aldığım şehirler arasında yerini alan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeyim. Havası, suyu, insanların güzel iletişimi, tarihi yaşanmışlıkları, mimari kültürel yapısı, yeme, içme kültürü, yaşayışlarıyla, muhteşem yeşil mavi doğası, uzun uzadıya sahili, ovası ve dağlarıyla diğer Anadolu şehirlerimizden gelin gibi ayrılarak dikkatleri üzerine toplayarak her yıl dünyanın her bir köşesinden ziyaretçi sayısını artırmaktadır.

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Karış karış her adımında tarihi buram buram hissettiğim bu ilçenin hikâyesini bilmeyen yoktur. Anadolu, Avrupa ve Kafkasya'dan gelerek, Arabistan, Afrika ve Hindistan yönlerine giderken en önemli yolların kesişmesinde noktasında bulunan yol buradadır.

Millî Mücadele sırasında; Kurtuluş Savaşında önemli bir tarihe sahip olan Dörtyol ilçesinde ilk kurşun 19 Aralık 1918'te atılmıştır. Yine Kurtuluş Savaşının anısı önemini dünyaya duyurmak adına ilk kurşun anıtı 9 Ocak 1994 yılında, ilk kurşun müzesi de 9 Ocak 2014'te halkla açılmıştır. Hatay; din, dil, mezhep, ırk ayrımı yapılmadan binlerce yıl öncesinden bugüne birlik, beraberlik içerisinde komşu dayanışması, kardeşçe yaşamayı, dostluğun, sevginin, saygı ve hoşgörünün kenetlendiği medeniyetler zinciri tarihi bir şehir.. Dörtyol'a ayak bastığınızda insanların samimiyeti birbirlerini tanımasalar bile hal hatır sormaları, sofralarına davet etmeleri, güler yüzleri, sakin, stressiz halleri, öfke patlaması yaşamadan günü tamamlamaları, bir yandan ezan sesiyle, bir yandan çalan kilisedeki çan sesiyle ibadet etmeye aynı anda koşmaları, birlik beraberlikleri muhteşem. Son dönemlerde özlediğimiz insanın insanca yaşadığı atmosfere mest oldum.

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Örnek şehirde ve ilçesinde dolaşarak gözlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Alparslan Türkeş parkındaki kalabalığa eşlik ediyorum. Dörtyol Belediyesi tarafından düzenlenen 100 yıllık tarihine ışık tutan ''Bizim insanlarımız'' fotoğraf sergisi eğitimci yazar Kadir Aslan'ın katkılarıyla sergilenmiş.. Katılım muhteşem, sanata ve sanatçıya saygı görülmeye değer. Sergi açılışı esnasında her yaş grubundan kalabalıktaki hareketlilik biranda herkesi heyecanlandırıyor. Şaşkınlığımı gizleyemedim. Ne olduğunu anlamak için etrafa göz attığımda sanki düğün dernek merasimindeki neşeyi hissettim.. Meğer Başkan geliyor diye heyecan yapmışlar..

Başkan; belediyecilik anlayışı yenilik ve icraatlarıyla ilk günden vatandaşın sevgisini, saygısını, güvenini kazanmış, Yaşar Baba lakabını bile almış. Çocuk, genç, yaşlı herkesin korkmadan, çekinmeden, koruma bariyerlerini aşmadan rahatlıkla derdini anlatmak, sohbet etmek, Bir göreyim seni sarılıp öpmek için geldim diye içtenlikle yarışanları, resim çektirmek isteyenleri bir siyasetçiyi gördüklerinde lanet okumak yerine sahiplenip kalpten gururlanışları görünce vallahi duygulandım. İş budur. Özlenen siyaset diye içimden geçiverdi.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un gelişi de gidişi de alkışı hak etti desek yeridir. Konuşmalara şahit oluyorum:

-Abi insan bir oynar iki oynar sonra rengi belli olur.

-Helal olsun. Dostu, düşmanı, rakipleri de sıkı takiptedir.

-Olmaz mı..

-Allah herkesin arkasından iyi konuşmayı nasip etsin...

-Bu adam başarmış, başaramayanlar, şov yapanları çok bildiğimiz için alkışı hakkediyor.. Aynı siyasi görüşte olmasam da.

-Abi duymasın sizinkiler kızarlar sonra duyarsa duysunlar.. (gülüşmeler)

-Hangi partiden olursa olsun siyasetçi ülkeye, çevresine örnek olmalı, yaptığı işlerle tuttuğu takım gibi kim olursa olsun alkışı hakkıyla kazanmalı, yalaka takımı olmayacak, vatandaş aptal değil. Her şeyi görüyor. Siyasetin suyu çıktı.. Ekonomi almış başını gidiyor... Geçim zorlaştı..

-Doğru söylüyorsun, bir ara Meclisi çok sık takip ediyordum.. Bugün yine ne olacak diye.. Kavga dövüş, hakaret şaşkınlık vericiydi... Şimdi televizyona bile bakmıyorum.

-Ülke geneli seçim sürecine girmeye hazırlanıyor bakalım sandıktan ne çıkacak...

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Konuşmaları uzun uzadıya sürerken sergi bitimi çevreyi gezmeye devam ediyorum.

Gezilecek yerleri saymakla bitmez. Özellikle, Hatay'ın kaleleri arasında Payas, Antakya, Hamamlarından; Kurşunlu Hanı çok meşhurdur. Türbeleri ve camileriyle büyük öneme sahiptir.

Yemeklerine gelince olmazsa olmaz damak tadınıza uyacak yöresel lezzetlerin mutlaka tadına bakınız. Özellikle tepsi kebabı, mezeleri, Humus, Hatay künefesi, karışık kebap, peynirli irmik helvası, tahinli kabak tatlısı yemeden dönmeyiniz.

Mutlu pazarlar.