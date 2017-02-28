2015 vergi rekortmenleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Birinci, isminin açıklanmasını istemezken, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ilk üçe girdi.

2015 vergi rekortmenleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. 2015 vergi rekortmenlerinde birinci isminin açıklanmasını istemedi. İlk üçe ise Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi girdi

2015 yılı Ankara ili kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Birinci olan kurum isminin açıklanmasını istemezken; en çok vergi verenler listesinde Ankara ikincisi Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü olduğu açıklandı.

2015 yılı Ankara ili kurumlar vergisi rekortmenlerinin üçüncüsü Devlet Hava Meydanları İşletmesi, dördüncüsü Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, beşincisi ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi oldu.

Vergi rekortmenlerinin temsilcilerine teşekkür belgelerini Ankara Valisi Ercan Topaca, Maliye Bakanı Nabi Ağbal ise imzalı teşekkür belgesi verdi.

İŞTE 2015 YILI ANKARA İLİ KURUMSAL VERGİSİ REKORTMENLERİ

1.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2.350.350.777,01 TL

2.Ziraat Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü 772.929.214,81 TL

3.Devlet Hava meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 340.004.736,10 TL

4.Türkiye Elektrik İletişim AŞ. 274.216.859,32 TL

5.Türk Telekomünikasyon AŞ. 260.530.304,27 TL

6.ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 248.805.402,05 TL

7.İller Bankası AŞ. 161.366.003,67 TL

8.Türkiye Petrolleri AO. 145.915.888,49 TL

9.ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ. 122.355.941,68 TL

10.Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ. 85.737.420,39 TL