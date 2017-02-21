Küsmece yok Sayın Savcım!

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullanan yaklaşık 1770 hakim ve savcı tespit edildiğini belirterek, "Teşkilatımızda 'ByLock' kullanıcısı olup da işlem yapılmayan hiçbir hakim, savcı bulunmamaktadır. HSYK, bu konudaki farkındalığı yüksek bir kurum olarak görevini sürdürmektedir." dedi.

Bu önemli veriden hareket ederek, HSYK Birinci Daire Başkanı'na şu soruları sormak gerekmez mi?

-Milletvekilleri arasında 'ByLock' kullanıcısı olup da hakkında işlem yapılan bir kişi var mıdır? Yoksa, bu durum eşyanın tabiatına aykırı değil midir? 15 yılın büyük bölümünde iktidar partisinin desteği ile devleti ele geçiren bir çetenin, iktidar partisi üzerinden yasamaya sızmamış olması mümkün müdür?

-Eski veya yeni bakanlar arasında 'ByLock' kullanıcısı olup da hakkında işlem yapılan bir kişi var mıdır? Yoksa bu durum eşyanın tabiatına aykırı değil midir? FETÖ'nün kabineye hiç sızmamış olması mümkün müdür?

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Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu, Twitter hesabından "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok." diye yazdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bu ifadeyi sert sözlerle eleştirerek "Bu Başsavcıvekiline ben de seslenmek isterim: Bu yaptığının hesabını bir gün hukuk önünde vereceksin. Küsmece yok." dedi.

Hem Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç hem de Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun açıklamaları vesilesiyle, sadece "görevli ve yetkili olan" savcılara sormak gerekir?

-Siyasi iktidarın görevlendirmesiyle Oslo'da PKK ile masaya oturup, Türkiye'nin özerklik temelinde yeniden yapılanacağını söyleyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? (Gerçi, FETÖ'cü savcılar bu konuda işlem yaptı ama onların amacı darbe yapmaktı.)

-Siyasi iktidarın görevlendirmesiyle Habur'dan giriş yapan PKK'lılar için çadır mahkemesi kurma emrini kim verdi? Bu emri verenler ve teröristleri meydan savaşı kazanmış komutan gibi Diyarbakır'a kadar gezdirenler hakkında herhangi bir soruşturma açtınız mı?

-Siyasi iktidarın görevlendirmesiyle, Kandil'e "elçi" gönderildi. Bu konuda bir soruşturma açtınız mı?

-Siyasi iktidarın görevlendirmesiyle, Dolmabahçe sarayında, PKK'nın siyasi kanadı ile siyasi iktidarın görevlileri arasında Abdullah Öcalan'ın yazdığı 10 maddelik bir mutabakat metni üzerinde anlaşma sağlandı. Terör örgütünün başı ile Türkiye'nin yeniden yapılanması üzerinde anlaşmaya varan, Türkiye'yi Türk vatanı olmaktan çıkarıp, "ortak vatan" yapmak anlayışına yatanlar hakkında bir soruşturma açtınız mı?

-17-25 Aralık soruşturmasını cemaatçi savcılar yaptı gerekçesiyle rüşvetten elde edildiği belli olan paraları rüşvet alanlara iade ettirenler hakkında bir soruşturma açtınız mı? Her ihaleden alınan yüzde 10-25 arasındaki komisyonu havuzda toplayanlar hakkında bir işlem yaptınız mı?

-Yapmadınızsa bunda sonra gerçekten bir hukuk devleti oluşursa, hakkınızda nasıl bir hukuk yolu takip edilmeli? Küsmece yok!

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Atatürk ateşi ve

Cumhuriyet ateşi

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi yakılmak istendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin elindeki bidonda bulunan sıvıyı kapıya döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı görülüyor. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Müjdat Gezen, "Bu yangınlar, bu tip alevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi... Ona bir şey olmuyor." dedi.

"90 yıl sonraki dönüm noktası"ndan bahsedenler hiç umutlanmasın!