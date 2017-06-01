Küstah Yunan 5 mil uzaktan eliyle tehdit etti!..

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki askeri hazırlıklarını gözle görünür bir şekilde artırıyor. Doğu Ege Denizi'ndeki adalarda seferberlik tatbikatı yapan Yunanistan, şimdi de Türkiye'nin burnunun dibinde Midilli Adası'nda askeri tatbikat yaptı. Bu tatbikatın en önemli özelliği Ege'de adalarımızı işgaline göz yumulan Yunanistan'ın artık Türkiye'yi açıktan hedef olarak göstermesiydi. Midilli Adası'nda, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'e brifing veren Yunan subayı, Türkiye'yi parmaklarıyla hedef gösterdi. Küstah Yunanlılar bu anı fotoğraflayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımladı. Alçakça gerçekleştirdikleri açık tehdidi tüm dünyaya ilan etti!..

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, 21 Mayıs'da Mytilini (Midilli) Adası'nı ziyaret etti ve millî muhafız taburlarının icra ettiği askeri tatbikata katıldı. Ziyaret ve tatbikat ile ilgili haber ve fotoğraflar Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde geniş geniş yer aldı. Millî muhafız taburlarının katılımı ile düzenlenen askeri tatbikat, Midilli Adası'nın Polihnitos, Antissa, ve Kalloni bölgelerinde icra edildi.

Askeri tatbikata, Midilli Adası'nda konuşlu Yunan askerleri ile birlikte ada halkından oluşturulan milis askerlerin de dahil edilmesi diğer dikkat çekici noktaydı.

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın bu yeni küstah hamlesini değerlendirirken, "Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirmede Midilli Adası'nda konuşlu askeri birliklerin harekâta hazırlık seviyelerinin mükemmel seviyede olduğu, personelin moralinin yüksek olduğu ve silah sistemlerinin uygun olduğu teyit edildi" dedi.

Yunan millî muhafız taburundaki askerlerin, meskûn mahallerde muharebe tatbikatı yapmasına da dikkat çeken Ümit Yalım, YENİÇAĞ'a şu değerlendirmelerde bulundu:

Lozan delik deşik

"Yunanistan, 05-06 Nisan 2017 tarihlerinde de Midilli Adası'nda iki gün süreli paraşüt tazeleme eğitimi yaptı. Paraşüt tazeleme eğitimi ile ilgili haber, resim ve görüntüler Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.

Midilli Adası, Lozan Antlaşması'nın 12 ve 13'üncü maddelerine göre gayriaskeri statüde. Yunan Hükümeti, Midilli Adası'na askeri birlik yerleştiremez, deniz üssü ve istihkâm tesisi inşa edemez. Ancak Yunanistan, 1960'lı yılların başından itibaren Midilli Adası'nı silahlandırdı. Mevcut durum itibarı ile Midilli Adası'nda, bir Mekanize Piyade Tümeni ve bir Deniz Üssü bulunuyor. Yunanistan, düzenli askeri birliklere ilave olarak Midilli Adası'ndaki sivilleri de silahlandırdı. Silah, mühimmat ve üniforma ile donatılan sivil halk, milis askeri olarak eğitildi.

Yunanistan'ın Çanakkale, Balıkesir ve İzmir kıyılarına 5 mil uzaklıktaki Midilli Adası'nda askeri tatbikat yapması Türkiye için potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Midilli Adası'nda, Türkiye'ye yönelik jet harekâtı için inşa edilen bir askeri havaalanı da var. Türk askeri uçakları Ege uçuşuna çıkar çıkmaz Midilli veya Limni Adası'ndan kaldırılan Yunan savaş uçakları ile uçaklarımıza önleme yapılıyor. Adanın kuzeyi ile Çanakkale kıyıları arasında bulunan Müsellim Boğazı'ndan geçişlerde de sorun yaşanıyor. Müsellim Boğazı'ndan geçen Türk ticaret gemileri, Yunan Sahil Güvenlik gemileri tarafından sürekli olarak taciz ediliyor. Bütün bunlar olup biterken, Erdoğan ve AKP Hükümeti, Yunanistan'a müzik notası bile vermiyor, veremiyor."