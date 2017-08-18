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Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası
Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, başka illerinden çalışmak amacıyla gelen bazı kişilerin terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası üzerine gerginlik yaşandı.
18 Ağustos 2017 Cuma 09:26
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