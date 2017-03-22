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Kütahya'da uçak düştü iddiası

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Kütahya'da uçak düştü iddiası
Kütahya’da arka arkaya duyulan 2 patlama sesi paniğe yok açtı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, uçak düştüğü iddiaları üzerine yapılan çalışmalarda henüz olumsuz bir duruma rastlanmadığını, ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtti.

Vali Nayır, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şiddetli bir sesi kendilerinin de duyduğunu belirterek “O bölgede bir uçak gören var, ama düştüğünü gören yok. Ses duyulunca uçak düştü sanılabilir. İhbarlar üzerine Belkavak ve Kaynaca bölgesine hemen 112 Acil servis ekipleri yönlendirildi. Uçaklarda ses duvarının aşılması halinde böyle bir ses durumu söz konusu olabiliyor. Radarlarımızda da böyle bir sıkıntılı durum gözükmüyor” dedi. Bu arada, uçak düştüğü iddiaları üzerine, il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan sesi olan Çoğürler, Belkavak ve Kaynarca bölgelerine, 112 Acil Servis, AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. 

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