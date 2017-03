Kütahyalı'dan Türkşen'e: Darbeci, hain, terörist, şerefsiz, meczup!

Sabah Gazetesi yazarı Kütahyalı, Kardak kahramanı Türkşen'e bugünkü köşesinden ağır hakaretler etti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, emekli Kurmay Albay SAT Ali Türkşen'e bugünkü köşesinden hakaretler yağdırdı. Kütahyalı, "Şunu hiç kimse unutmasın darbeci darbecidir. Her darbeci de hain ve teröristtir. Darbecinin hangi ideolojiye mensup olduğu sadece detaydır. Ayrıca Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü de bu şerefsiz hainlerin malzeme yapmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Kütahyalı'nın o yazısı:



Bu sütunda 27 Şubat 2017'de çıkan her kelimesiyle -tıpkı FETÖ'cü F-16 pilotları yazım- gibi %100 bilimsel gerçekleri ihtiva eden yazı epey gürültü kopardı. Hatta saldırgan ve çeteci şiddet eğilimleri olduğu devletin kayıtlarına girmiş bir Talat Aydemir müsveddesi de benim ismimi de vererek ağız dolusu küfretmiş. Ben bu haftaiçi Belçika'daydım, gurbetçilerimizle toplantılar yaptık. Avrupa Türkleri EVET için ayaklanmış durumda. Belçika'dayken avukatımın bilgilendirme telefonuyla bu çeteci meczubun saldırısını haber aldım. Avukatıma sakın dava açma bu meczuba dedim...

***

27 Mayıs 1960'tan beri bu milletin her unsuruna her türlü şerefsizliği ve işkenceyi yapan haysiyetsizler utanmadan şereften bahsediyor. Milletin ordusundan Allah diyen herkesi atmış olan, başörtülü şehit analarını bile nizamiye kapısından kovmuş şerefsizler Allah'ı kirli dillerine alet edecek kadar onursuzlar. Devletin ilgili raporlarına bile çeteci saldırgan diye geçmiş ve şu an şehir şehir gezip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfreden bu mafya bozuntusu tip gibiler geçen hafta askeri hareketliliğe girdiler ve sonra aynen suratlarına tokadı yediler. Daha da ağır tokatları yiyecekler...



Şunu hiç kimse unutmasın darbeci darbecidir. Her darbeci de hain ve teröristtir. Darbecinin hangi ideolojiye mensup olduğu sadece detaydır. Ayrıca Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü de bu şerefsiz hainlerin malzeme yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Atatürk'ün gerçek komutanı asker gibi asker olan Rüştü Erdelhun Paşa gibi şerefli subaylarımızdır. Gerçek Atatürkçü komutan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi olan Erdelhun Paşa'dır. Cemal Madanoğlu zihniyetini devam ettiren şerefsizler ordumuzdan temizlenecektir. Dışarıdan ordunun içini tahrik eden emekliler de tutuklanacaktır...

***

Rüştü Paşa gibi kırmızı şeritli İstiklal Madalyalı gerçek Atatürkçüler bu ülkenin büyük değerleridir. Hulusi Akar Paşa da bu şerefli geleneğin temsilcisi gerçek bir komutan olduğunu 15 Temmuz'da ispatlamıştır. Eğer Erdelhun Paşa'nın istediği takviye kuvvetleri gelseydi 27 Mayıs ihaneti de yaşanmayacaktı. Rüştü Paşa yaklaşan felaketi görmüştü. DP hükümetinin beyinsiz ve onursuz bir bakanı Adnan Bey'i ikna edip takviye kuvvetlerini durdurdu 27 Mayıs hainliğini mümkün kıldı. Siyasetçinin de korkak ve aptal olanına dikkat etmek gerekir. Tarih ve millet Rüştü Erdelhun Paşa'yı şeref defterine 27 Mayıs'tan itibaren bütün darbecileri ve o zihniyettekileri de vatana ihanet defterine kaydetmiştir...

***

Bu hainlerin fütursuzca hakaret ettikleri o Tayyip Erdoğan ve Erdoğan'ın yanında ortaya kellesini koyan bizler 17-25 Aralık savaşında Fetullahçı şerefsizlere karşı muzaffer çıkmasaydık şimdi şehir şehir gezip Erdoğan'a küfredenler hapiste çürüyor olacaktı. Fetullahçılar karşısında korkak ve pısırık gibi yenilmiş yıkılmış durumda olanlar Erdoğan'a vefa gösterecekleri yerde küfrediyorlar. Güçleri yetse kendilerini kurtaran Erdoğan'ı FETÖ'den içeri tıkacak kadar da hain bunlar. 16 Nisan'da demokrasinin düşmanı tüm hainleri bir kez daha mağlup edeceğiz...