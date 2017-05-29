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"Kutlamalarla, beylik sözlerle yad edilemez”

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"Kutlamalarla, beylik sözlerle yad edilemez”
MHP Genel Başkan Adayı Aydın, İstanbul’un fethinin 564. yıl dönümünde kutlama mesajı yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Koray Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İstanbul’un fethinin 564. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

TÜRK CİHAN MEFKURESİNİ HAYATA GEÇİRDİ

“İstanbul'un Feth'i askeri bir başarının yanı sıra Türk milletinin ve devletinin inşa ettiği medeniyetin ve kazandığı gücün bir işareti oldu” diyen Aydın, “Fetih, bize sadece toplarla dövülen surları değil, bilimde, kültürde, siyasette ve medeniyet inşasında gösterilen başarıyı göstermektedir.  Fatih'in İstanbul'da kurduğu düzen küresel bir gücün, Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin hayata geçirilmiş halidir. İşte bu yüzden İstanbul’un Fethi sadece kutlamalarla, beylik sözlerle yad edilemez” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BAŞARILARIN YOLU ÇOK ÇALIŞMAK

Aydın, mesajını şu şözlerle sürdürdü: “Feth-i Mübin bize çok daha büyük başarıları kazanmamız gerektiğini işaret etmektedir. Bunun yolu da çalışmak, daha çok çalışmaktır. Fethin 564. yılını kutluyor, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve fethin bütün mimarlarını,şehitlerimizi,gazilerimizi rahmetle anıyorum.”

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