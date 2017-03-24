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Kutuplarda deniz buzu yüz ölçümü rekor düzeyde azaldı

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Kutuplarda deniz buzu yüz ölçümü rekor düzeyde azaldı
Bilim adamları, kutup dairelerinde deniz buzu yüz ölçümünün mevsimsel olarak, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1979 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilediğini bildirdi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) yaptığı açıklamaya göre, NASA ve ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinin yaptığı gözlemlerde, 7 Mart'ta Kuzey Kutup Dairesinde Arktik buz örtüsünün azami kış genişliğinin rekor seviyeye düştüğü belirtildi.

Öte yandan Dünya'nın diğer ucunda, yaz mevsiminin yaşandığı Güney Kutup Dairesinde 3 Mart'ta Antarktika'daki deniz buzu örtüsünün asgari yaz genişliğinin yine rekor seviyede düşük ölçüldüğü ifade edildi.

Bilim adamları, her iki kutuptaki deniz buzu örtüsü toplamının 13 Şubat'ta ölçümlerin başladığı tarihten bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği, 16,2 milyon kilometrekare olarak ölçülen toplam kutup deniz buzu örtüsü genişliğinin 1981-2010 arasında ölçülen ortalama genişlikten 2 milyon kilometrekare daha az olduğu, bunun Meksika'dan daha büyük miktarda buz örtüsü kaybı anlamına geldiğini kaydetti.

Kuzey Kutup Dairesi buz örtüsünün 1979'dan bu yana her on yılda ortalama yüzde 2,8 oranında azaldığını belirten bilim adamları, asgari yaz genişliğinin ise her on yılda ortalama yüzde 13,5 oranında azaldığını dile getirdi.

Araştırmacılar, buz örtüsündeki daralmanın yanı sıra buz kalınlığının da azaldığını vurguladı.

Araştırmacılar, bunun küresel ısınma etkilerinin Antarktika'da hissedilmeye başlandığının göstergesi olabileceği uyarısını yaptı.

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