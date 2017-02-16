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Kuyu'nun yeni görevi belli oldu!

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Kuyu'nun yeni görevi belli oldu!
Beykoz'da düştüğü kuyudan 10 günde kurtarılan 'Kuyu' tedavisinin ardından itfaiye ekiplerine teslim edildi. Ekipler Kuyu'yu kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyor.

İstanbul Beykoz'da 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 10 gün süren çalışmalar sonucunda kurtarılan “kuyu" köpeğin yeni yuvası Beykoz itfaiye grubu oldu. Kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye eri Veysel Sivri, “Kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz “ diye konuştu.

Beykoz'un Dereseki Köyü'ndeki kuyudan dün saban çıkarılan Kuyu, tedavi edilmek üzere gönderildiği Fatih'teki hayvan hastanesinden yeni yuvası olacak Beykoz İtfaiye Grup Amirliği'ne getirildi. Kuyu köpek 

için bahçeye yuva konuldu. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle yavru köpek, itfaiye erlerinin bulunduğu alandaki kalorifer peteğin yanına konuldu.

"YANIMIZDA OLMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Kurtarma çalışmalarına katılan Beykoz İtfaiye grup amirliğinde görevli Vedat Zor, "Kuyu artık yanımızda. Yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Tüm ekiplerle birlikte gerçekleştirdiğimiz kurtarma çalışmaları sonrasında, sahiplerinin de kuyuyu bize teslim etmesi bizi onore etti. Çok mutluyuz. Kuyu sağlıklı ve yanımızda artık. Herhangi bir aksaklığımız olmadı, çalışmalarımız düzgün gitti. Arkadaşlarımızın emeği büyük. Diğer çalışan arkadaşlarımızın, AFAD, TTK ve diğer sivil vatandaşlarımızın ilgisi yoğundu. Tüm herkese çok teşekkür ederim “diye konuştu.

"KURTARMA KÖPEĞİ OLARAK YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye eri Veysel Sivri de çok mutlu olduklarını söyledi. Sivri, "7 aylık olduktan sonra eğer gerçekleştirebilirsek bu planı, Kuyu köpeğimizi kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bundan sonra itfaiye eri olarak devam edecek" diye konuştu.

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