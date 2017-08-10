Kuzey Kore, ABD'yi vurmak için tarih verdi!

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kuzey Kore ordusunun ağustos ortasında Guam'a 4 adet füze yollamak için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un emrini beklediğini bildirdi.

Pyongyang yönetimi Büyük Okyanus'taki ABD toprağı Guam'a orta menzilli füze saldırısında bulunmak için Ağustos ayının ortasını işaret etti. Kuzey Kore haber ajansında yer alan açıklamaya göre, ağustos ayında ABD'ye bağlı özerk Guam açıklarına 4 adet orta menzilli füze fırlatma planı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayını bekliyor.

Kuzey Kore ordusunun açıklamasında "Planımızı yapacağız ve Guam'ı vurmak için Başkomutanımızın emrini bekleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Yetkililer Trump'ın tehditlerini ise "bir avuç saçmalıktan ibaret" olarak nitelendirdi.​

KUZEY KORE ORDUSU NE KADAR GÜÇLÜ?

Pyongyang yönetimi, ABD'nin yayınladığı resmi rakamlara göre, son on yıldır gayri safi milli hasılasının yaklaşık yüzde 25'ini askeri harcamalara ayırıyor. Council of Foreign Relations'ın (CFR) internet sitesinde yayımladığı rakamlara göre, Kuzey Kore 1.1 milyon askere sahip ordusuyla, dünyanın en kalabalık 4'üncü ordusunu oluşturuyor. Kuzey Kore Anayasası'nın 86'ıncı maddesi "Millî savunma en üstün görev ve vazifedir" ifadesiyle, ülkede yer alan bütün vatandaşlara askerlik hizmetini zorunlu kılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlara göre, Kuzey Kore 2004 ila 2014 yılları arasında, yılda ortalama 3.5 milyar doları askeri harcamalara ayırdı.

15 İLA 25 ARASI NÜKLEER BOMBAYA SAHİP OLABİLİR

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin kısa, orta ve uzun menzilli binden fazla füzesi bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore'nin denediği kıtalararası bir füzenin 10.400 kilometre menzile sahip olduğunu ve Amerika kıtasına vurabilecek seviyeye ulaştığını 'itiraf etti.' CFR'nin son yayımladığı çalışmaya göre, Kuzey Kore'nin 15 ila 25 arasında nükleer bombaya sahip olduğuna inanılıyor.

ASKERİ EKİPMAN OLDUKÇA ESKİ

Rakamlarla ifade edildiğinde, Kuzey Kore ordusunun cephe (konvansiyonel) askeri güç göz önüne alındığında güçlü gözüken ordusu, ordunun kullandığı savaş uçakları, tanklar ve zırhlı araçların oldukça eski olması nedeniyle zayıf bir görüntü veriyor. ABD merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Kuzey Kore ordusu hakkında "Kuzey Kore oldukça eskimiş askeri ekipmanlara bağlı kalmayı sürdürüyor" yorumunda bulundu. K. Kore'nin sahip oldğu 3.500'den fazla tankın büyük kısmını, Sovyetler Birliği döneminde üretilmiş ve oldukça eski sınıf olduğu bilinen T-34, T-54 ve T-55 gibi tanklar oluşturuyor.

15 İLA 25 ARASI NÜKLEER BOMBAYA SAHİP OLABİLİR

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin kısa, orta ve uzun menzilli binden fazla füzesi bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore'nin denediği kıtalararası bir füzenin 10.400 kilometre menzile sahip olduğunu ve Amerika kıtasına vurabilecek seviyeye ulaştığını 'itiraf etti.' CFR'nin son yayımladığı çalışmaya göre, Kuzey Kore'nin 15 ila 25 arasında nükleer bombaya sahip olduğuna inanılıyor.

ASKERİ EKİPMAN OLDUKÇA ESKİ

Rakamlarla ifade edildiğinde, Kuzey Kore ordusunun cephe (konvansiyonel) askeri güç göz önüne alındığında güçlü gözüken ordusu, ordunun kullandığı savaş uçakları, tanklar ve zırhlı araçların oldukça eski olması nedeniyle zayıf bir görüntü veriyor. ABD merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü, Kuzey Kore ordusu hakkında "Kuzey Kore oldukça eskimiş askeri ekipmanlara bağlı kalmayı sürdürüyor" yorumunda bulundu. K. Kore'nin sahip oldğu 3.500'den fazla tankın büyük kısmını, Sovyetler Birliği döneminde üretilmiş ve oldukça eski sınıf olduğu bilinen T-34, T-54 ve T-55 gibi tanklar oluşturuyor.

"Kore halkının ABD'ye duyduğu nefretin bir kısmı gerçek payı bulunan, Kuzey Kore'nin takıntılı bir şekilde hatırladığı, ABD'nin kaygısızca unuttuğu bir hikâyeye dayanıyor. Kaç tane Amerikalı, ABD savaş uçaklarının 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore'ye 635.000 ton bomba ve 32.557 ton napalm bombası attığını hatırlıyor. Bu rakam, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya için kullandığı bomba miktarından daha fazla. 1950 yılında savaşı başlatan Kuzey Kore değildi ancak ABD, Güney Kore ve onların müttefikleriydi.."

ABD İLE 'TEKNİK OLARAK' HÂLÂ SAVAŞTALAR

Kuzey Kore ile ABD, 1950-53 yılları arasındaki Kore savaşının sonunda resmi olarak hiçbir barış anlaşması imzalamadı. 27 Temmuz 1953 tarihinde Kore Savaşı'nı durduran ve hâlâ yürürlükte olan Panmunjom Ateşkes Antlaşması, Kuzey Kore ile ABD arasındaki savaşı resmi olarak bitirecek hukukî değere sahip değildi. Ateşkes anlaşması sadece, savaş mahkûmlarının değiş-tokuş edilmesi, Kuzey-Güney Kore arasında askerden arındırılmış bir bölge inşa edilmesi ve açık ihtilafların askıya alınmasını öngörüyordu. Kimi kaynaklara göre, savaşın hiçbir zaman resmi bir şekilde sona erdirilmemesi, 'resmi olarak' antlaşmanın tarafları olan Çin ve ABD'yi de yeni bir savaşın eşiğine getirecek unsurlar arasında yer alıyor.

'ABD KORE'Yİ DÜMDÜZ ETTİ'

Chicago Üniversitesi'nden tarihçi Bruce Cumings 'Kore Savaşı: Bir Geçmiş' isimli kitabında ABD'nin Kuzey Kore'yi üç yıl boyunca sivil kayıpları için hiçbir özen göstermeden bombayla dümdüz ettiğini yazıyor. The Intercept'in haberinde Kore Savaşı'nda ABD hava güçlerini yöneten General Curtis LeMay'in Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 20'sini öldürdük itirafı, "Yüzde 20. Bir karşılaştırma noktası olarak. Naziler Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki nüfusunun yüzde 20'sini yok etmişti" sözleriyle hatırlatılıyor.