Kuzey Kore 'balistik füze attı' iddiası

Güney Kore haber ajansı, Güney Kore ordusuna dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haber Yonhap haber ajansına dayandırıldı. Haberde Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığı açıklandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada füzenin uçuşunun analiz edildiği kaydedilirken, ABD ile Güney Kore’nin incelemelerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan ABD hükümetindne kaynaklar da Kuzey Kore’nin bir füze gönderdiğini doğruladı. Reuters’a konuşan ve isimlerini açıklamayan ABD’li yetkililer konuyla ilgili başka bir detay vermedi.

Seul yönetimi füzenin Doğu’ya doğru atıldığını kaydetti. Bugün ABD’den iki yetkili Pyongyang yönetiminin önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir füze fırlatabileceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore en son Eylül ortasında bir füze fırlatmış ve bu Japonya’nın üzerinden geçerek büyük bir kriz yaratmıştı.