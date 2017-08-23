Kuzey Kore dünyayı germeye devam ediyor

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkenin balistik füze programı için katı yakıtlı motorlar üreten bir tesisi gezerken çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ın haberine göre, Kim Jong-un'un balistik füze programı için katı yakıtlı motorlar üreten bir tesisi ziyaret etti. "Pukguksong-3" ve "Hwasong" ya da "Mars" adlı füzelerin çizimlerinin yer aldığı fotoğrafların haberinde Kim'in, tesis çalışanlarına daha fazla katı yakıtlı motor ve füze başlığı üretmeye çağrısı yaptığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Çalışmaları Merkezi uzmanlarından Michael Duitsman, fotoğraflardaki "Pukguksong-3" adlı füzenin daha önce görülmediğine işaret etti.

Öte yandan Güney Kore'deki aktivistler genellikle balonlar yoluyla iki ülke sınırından Kuzey'e binlerce broşür, DVD ya da flask disk göndererek, bu ülkeye demokrasi getirmeyi amaçlıyor. Kuzey'den Güney Kore'ye göç eden kişiler de bu aktivist gruplara katılıyor.

Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesi üzerine Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam'a füze fırlatma tehdidinde bulunmuş, daha sonra bu denemenin ertelendiğini duyurmuştu.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatına iki gün önce başlamıştı.

Kuzey Kore'nin ise tatbikata tepkisi sert olmuştu.