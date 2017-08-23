Bugünkü YENİÇAĞ »

Kuzey Kore dünyayı germeye devam ediyor

»
Kuzey Kore dünyayı germeye devam ediyor
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkenin balistik füze programı için katı yakıtlı motorlar üreten bir tesisi gezerken çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ın haberine göre, Kim Jong-un'un balistik füze programı için katı yakıtlı motorlar üreten bir tesisi ziyaret etti. "Pukguksong-3" ve "Hwasong" ya da "Mars" adlı füzelerin çizimlerinin yer aldığı fotoğrafların haberinde Kim'in, tesis çalışanlarına daha fazla katı yakıtlı motor ve füze başlığı üretmeye çağrısı yaptığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Çalışmaları Merkezi uzmanlarından Michael Duitsman, fotoğraflardaki "Pukguksong-3" adlı füzenin daha önce görülmediğine işaret etti.

Öte yandan Güney Kore'deki aktivistler genellikle balonlar yoluyla iki ülke sınırından Kuzey'e binlerce broşür, DVD ya da flask disk göndererek, bu ülkeye demokrasi getirmeyi amaçlıyor. Kuzey'den Güney Kore'ye göç eden kişiler de bu aktivist gruplara katılıyor.

Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesi üzerine Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam'a füze fırlatma tehdidinde bulunmuş, daha sonra bu denemenin ertelendiğini duyurmuştu.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatına iki gün önce başlamıştı.

Kuzey Kore'nin ise tatbikata tepkisi sert olmuştu.

 

İlgili Haberler
Kuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silahKuzey Kore "ABD'nin yanında yer almak intihar"
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore dünyayı germeye devam ediyorKuzey Kore dünyayı germeye devam ediyorMısır'dan ABD'ye şok cevap!Mısır'dan ABD'ye şok cevap!Çelik: "Türkiye, IŞİD'i Avrupa ve NATO sınırlarından söküp attı"Çelik: "Türkiye, IŞİD'i Avrupa ve NATO sınırlarından söküp attı"Katar ile Türkiye arasında önemli gelişme!Katar ile Türkiye arasında önemli gelişme!İran'dan PKK açıklamasıİran'dan PKK açıklamasıABD'den yeni yaptırımABD'den yeni yaptırımMahkeme Başkanı, FETÖ'cü sanığın şovuna izin vermediMahkeme Başkanı, FETÖ'cü sanığın şovuna izin vermediBarzani'den Başkanlık açıklamasıBarzani'den Başkanlık açıklamasıKuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silahKuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silahErmenistan rahatsız... Türkiye gelmesin!Ermenistan rahatsız... Türkiye gelmesin!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti