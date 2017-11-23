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Kuzey Kore liderinin 15 hedefi belli oldu

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Kuzey Kore liderinin 15 hedefi belli oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, saldırmak için 15 noktayı hedef olarak belirlediği ortaya çıktı. Bu noktalar arasında Amerika ve Japonya başta olmak üzere birçok şehir ve hükümet binası da var.

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı, “Sizi nükleer silahla vururuz” tehdidinin arka planı ortaya çıkmaya başladı. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail, Kuzey Kore’nin çılgın lideri Kim Jong-un’un bazı noktaları belirlediği ve buralara füzeyle saldırmayı planladığını okuyucularına duyurdu.

Daily Mail’in European Commission of Foreign Relations isimli düşünce kuruluşuna dayandırdığı raporda, Pyongyang yönetiminin ilk aşamada toplam 15 noktaya saldırmayı planladığı belirtiliyor. Kim Jong-un’un hedef olarak belirlediği noktalar ise başta ABD ve Japonya olmak üzere birçok farklı yerde bulunuyor.

Raporda, “Kuzey Koreli bir kaynak, nükleer saldırıda potansiyel hedefleri bize aktardı. Pyongyang yönetimi bazı stratejik noktaları hedefledi. Bunlar arasında ABD sınırları içindeki yerler de var Güney Kore, Japonya ve Hawaii’deki noktalar da var” ifadesi dikkat çekti.

Raporda yer alan noktalardan bazıları, Pentagon, Beyaz Saray, Manhattan, Guam, Seul, Busan, Okinawa, Tokyo, Kyoto olarak dikkat çekiyor.

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