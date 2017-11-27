Kuzey Kore, nükleer bomba fırlatırsa...

Amerikan National Interest (NI) dergisi, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer savaş çıkması durumunda yaşanabilecek bir senaryoyu kurguladı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki karşılıklı saldırı retoriği devam ederken NI, Pyongyang'ın Los Angeles'a 250 kilotonluk nükleer bomba fırlatması durumunda oluşacak tabloyu analiz etti.

"378.000 KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK"

NI yazarı Daniel R. DePetris'e göre 250 kilotonluk nükleer bombanın Los Angeles'a isabet etmesi halinde megakentte yaşayan 378.000 kişi hayatını kaybedecek.

860.000 kişi de yaralanacak. Toplamda 1.2 milyondan fazla kişi bombadan olumsuz etkilenmiş olacak.

Bu rakam, ABD ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı zayiattan 2.5 kat daha fazla olacak.

nükleer bombanın düştüğü yerin 5 kilometre çevresindeki tüm binalar ise yıkılacak ve bu alan içindeki kişilerin hayatta kalma şansı çok çok az olacak.

11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin izlediği politikayı anımsatan DePetris, Washington yönetiminin önemli bir kentin yok olması karşısında vereceği tepkinin büyüklüğünü okurların hayal gücüne bıraktığını belirtti.