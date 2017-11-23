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Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor

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Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor
Kuzey Kore, bir askerinin Güney'e kaçarken vurulmasının ardından sınırdaki askerlerini değiştiriyor.

Kuzey Kore'nin, bir askerinin Güney Kore'ye geçmeye çalışırken vurulmasının ardından sınırdaki askerlerini değiştirdiği bildirildi.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kuzey Koreli bir askerin geçen hafta Güney'e kaçarken silah arkadaşları tarafından vurularak yaralanmasının ardından sınırdaki askerlerin değiştirildiği belirtildi.

Yetkili, Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında görev yapan güvenlik görevlilerinin hepsini değiştirdiğine ilişkin bilgi aldıklarını ifade ederek, sınırdaki askeri birlikten sorumlu komutan ve kıdemli askerlerin büyük ihtimalle cezalandırılacağını söyledi.

Güney'e geçmek isterken silah arkadaşları tarafından vurulan Kuzey Kore askerinin görüntüleri paylaşılmıştı. 

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