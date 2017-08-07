Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklama

Füze denemeleriyle tepkiler üzerine çeken Kuzey Kore'de ABD'yi hedef alan yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın Kuzey Koreli yetkililerden aktardığı açıklamada, ABD'nin "işgal"ine karşı gerekli adımların atılacağı sinyali verildi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, "kendilerinin yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece nükleer programlarıını müzakere etmeyeceklerini" vurguladı. Kuzey Kore, "Eğer ABD askeri müdahaleyi gündeme getirirse, onlara öğretecek dersimiz olacak." ifadelerinde bulunurken, açık açık tehdit mesajı verdi.

Açıklamada, "Kuzey Kore, işgali önlemek için ABD'nin kalbini vurabilecek kıtalararası saldırı kapasitesine ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararına Pyongyang yönetiminden kınama geldi.

Kuzey Kore yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini açıkladı ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece, nükleer programını müzakere etmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Ülkenin resmi haber ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırma yolunda geri adım atmayacağı da belirtildi.

Açıklamada "ABD'nin okyanusun karşısında kendisini güvenli hissetmesi kadar büyük bir hata olamaz" da denildi.

BMGK YAPTIRIMLARI NELER?

Geçtiğimiz günlerde BMGK üyeleri, ABD tarafından hazırlanarak Konsey'e getirilen ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını görüşmüş ve 15 üyenin de lehte oyu ile kabul edilmişti.

Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.