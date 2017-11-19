Kuzey Kore'nin silahı uydudan böyle görüntülendi!

Kim Jong-un'un ilk operasyonel balistik füze denizaltısını inşa ettiğini gösteren fotoğraflarda, su altından fırlatma test bölümü gibi detaylar net şekilde seçiliyor.

Yıl içerisinde 20'den fazla füze testi yaparak dünyayı titreten Kuzey Kore, yepyeni bir adım daha atıyor.

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen '38 North' adlı analiz grubu, Kim Jong-un'un ilk operasyonel balistik füze denizaltısını inşa ettiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Agresif bir programla ilerleyen Pyongyang yönetimini uydudan yakalayan görüntüler, 5 Kasım tarihine ait.

Fotoğrafların birinde, Sinpo tersanesinde suya indirilmiş prototip bir denizaltı ve yanında suya batabilen bir füze fırlatma dubası var.

Başka bir fotoğrafta bir denizaltının basınç teknesi olduğu tahmin edilen iki büyük dairevi nesne dikkat çekiyor. Söz konusu nesneler, diğer parça ve bileşenlerle tersane içinde taşınıyor. Rampa ve kule vinçlerinin sürekli hareket halinde olması aktif inşaat programının varlığına işaret ediyor.

Bir diğer fotoğrafta da fırlatma denemesi yapılmak üzere hazırlanan bir füze platformu görülüyor.

Tersaneyi genişleten Pyonyang yönetimi, güdümlü füze fırlatma kapasitesine sahip ikinci bir denizaltıyı inşa ediyor. Tersanedeki rampa ve kule vinçleri sürekli hareket halinde.

Eski silahlanma kontrolü uzmanı Mark Fitzpatrick, Kuzey Kore'nin bir saldırıya uğraması halinde nükleer füzeli denizaltının hedefe ikinci bir vuruş imkanı vereceğini söylüyor. Fitzpatrick, "Şu ana kadar Kuzey Kore analistleri sıklıkla şaşırttı ve füze geliştirmede beklenen hız aşıldı" diyor.

Ağustos ayında sinyaller gelmişti

Kuzey Kore'nin ilk başarılı denizaltı füze denemesini Temmuz ayında yaptığı tahmin ediliyor. Kim Jong-un'un elinde 70 denizaltı var.

ABD, Ağustos ayında Kuzey Kore'nin olağandışı ve görülmemiş seviyede denizaltı faaliyeti içinde olduğunu belirlemişti. CNN International'da yer alan haberde, aynı tersanede füze fırlatma testleri yapıldığı aktarılmıştı.

CNN'ne konuşan ABD'li istihbarat uzmanları, Kuzey Kore'nin elindeki denizaltıların çoğunluğunun oldukça eski ve füze fırlatma kabiliyetine sahip olmadığını belirtmişti.

38 North'un paylaştığı yeni görüntüler, bunun tersini gösteriyor.