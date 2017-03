Kuzu "Hayır"cıları ahiretle korkuttu!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Ensar Vakfı Ereğli Şubesi tarafından düzenlenen, “Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi” konulu konferansta konuştu.

Bilun Çelik / Yeniçağ

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Ensar Vakfı Ereğli Şubesi tarafından düzenlenen, “Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi” konulu konferansta yaptığı konuşmada, “Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan’da Evet demek Beytullah’ta Ebabil Kuşu olmak demek. Bir hadis var, bir müjde var. 16 Nisan’ın nasıl zaferle çıkacağına dair hadis-i şerif. Siz hayır vermekle geçmişteki o güzelim hizmetlerinizi iptal ettiriyorsunuz Allah’a” diyen Eski milletvekili Şevki Yılmaz gibi konuştu.

Bu halk oylamasının bugüne kadar yapılmışen önemli seçim olduğunu ve Türkiye’nin kurtuluş reçetesinin oylanacağını söyleyen Prof. Dr. Burhan Kuzu, şöyle dedi: “Bilesiniz ki gelecek nesiller bizi mezarda yatırmaz, sürekli gelir sizi orada rahatsız eder, ‘Neden hayır verdin bak memleket ne hale geldi?’ diye. Bu AK Parti ve MHP’nin projesi değildir. Bu sonuç olarak milletin milli bir meselesidir. Biz hazırladık, biz içerisinde olduk, iki partinin uzmanları bir araya geldik. Biz bu işi kurtardık belki ama bu işin bizi aşan boyutu var. Kaldı ki bu bizimle başlamış bir hareket de değil.”

Siyasi hayatında Turgut Özal, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ile çalıştığını Bülent Ecevit’in de birkaç kez başkanlık sistemiyle ilgili kendisiyle görüştüğünü belirten Kuzu, yaklaşık 40 yıldır bu işin arkasından koşturduğunu anlattı. Bugünkü modelde yasama ile yürütmenin iç içe geçtiğini, kuvvetler ayrımının olmadığını aktaran Kuzu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunları duysun. ‘Bugünkü modelde yasama organı gidiyor, geliyor böyle bir model olmayacak’ şeklinde birtakım beyanları var. Çarpılır, düzelmez bir daha. Külliyen yalan söylüyor” diye konuştu.

Yeni modelde siyasetçinin bürokratı ile birlikte hareket edeceğini vurgulayan Burhan Kuzu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim getirdiğimiz modelde siyasetçi ile bürokrat beraber gelecek, beraber gidecek. Bürokrat bizim elimiz kolumuz, onlarsız iş yapamayız. Diyorlar ki tek kişi yönetimi? Tek kişi yönetimi var ama bu yürütmede var. Sadece burada kocaman bir yasama ve yargı var. Tek kişi nasıl olur yasamaya, yürütmeye, yargıya hakimdir? Ondan sonra da zaten diktatörlük gelir. Bugün başbakan istese bunu yapar. Bugünkü modelde diktatörlük doğmuyor ise bizim modelde hayli hayli doğmaz. Bugün cumhurbaşkanı çok daha rahat ve yetkisi var, sorumluluğu yok. Yeni modelde tamamen her icraatından sorumlu. Her adımından sorumlu ve yaptığı işten yargıya gidecek. Her suçundan dolayı da yüce divanda yargılanacak.

Böylesine de muazzam bir sorumluluk. Bakan ve bakan yardımcılarına da hep sorumluluk geliyor.” Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da kendi sözleri üzerinden eleştirdi, “Yeni anayasada başka yardımcılarının sayısının belirtilmediğini söylemiş. Bunu ben nasıl düzelteyim? Bir şey düşündüğü falan yok. Ortalık karışsın diye her gün bir şeyle çıkıyor” diye konuştu.