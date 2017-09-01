Kwadwo Asamoah transferinde flaş gelişme

Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Juventus’un Kwadwo Asamoah’ın Galatasaray’a gitmesine izin vermesi için beklediği Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmeyince sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi!

İtalya Serie A şampiyonu, Asamoah’ın yerini dolduramayacağı için izin vermediği transfer sonrasında flaş bir harekette daha bulundu. Juventus, UEFA’ya gönderdiği Şampiyonlar Ligi listesinde Asamoah’a da yer verdi.

Bu durum, Juventus’un oyuncuyu Galatasaray’a göndermeyeceği şeklinde yorumlandı.