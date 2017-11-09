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KYK bütçesinden dini vakıflara yardım

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KYK bütçesinden dini vakıflara yardım
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yeni yönetmeliğiyle Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA  gibi dini vakıflara “yemek yardımı” adı altında bütçe aktarılacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarına “beslenme ve barınma” yardımına ilişkin yönetmelik yayımladı. Bu kapsamda hükümetten dini vakıflara yeni bir bütçe kapısı yaratılmış oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yeni yönetmeliğiyle artık Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yayma gibi dini vakıflara öğrenci başına bütçe aktarabilecek. Yönetmelikte ayrıca “devlet büyüklerine hakaret eden öğrenciler yararlanamaz” maddesi de yer aldı.

‘ÖNCELİKLİ YURTLAR’

Bakanlığın yeni yönetmeliği ile beslenme ve barınma yardımı almak isteyen vakıf ve dernekler, derneğin kamu yararına çalıştığına ve yardımdan faydalanmak istediklerine yönelik dilekçe ile yapacakları başvurunun ardından bu yardımdan yararlanabilecek. Yardımlar öğrenci adına vakıf veya derneklere KYK bütçesinden ödenecek. Ancak yardım için tek kriter kamu yararı olmayacak. Başvurunun ardından yapılacak değerlendirme kapsamında KHK yurtlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde yurtları bulunan vakıf ve derneklere öncelik verilecek. Bu da devletin yurt açmak yerine tarikatlara bıraktığı küçük il ve ilçelerdeki dini vakıfların ‘öncelikli’ beslenmesine neden olacak. Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer unsur ise “yardımdan yararlanamayacak öğrenciler”e ilişkin şartların açıklandığı bölümde yer aldı.

HAKARET EDEN AÇ KALACAK

Bakanlık, “Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal veya görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan” öğrencilere yardım yapmama kararı aldı. Ayrıca KYK veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası veya öğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler de yardım alamayacak.

'DİNDAR’ GENÇLİK BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2018 bütçesine ilişkin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’daki sunumda bakanlığın gençlere yönelik dini etkinlikleri damgasını vurdu. Bakanlığın 216 sayfalık sunumunda, Dini İlimler Akademisi kapsamında öğrencilere “Temel dini bilgiler, Kuranı Kerim Meali, Hz. Muhammed’in Hayatı, Peygamberler Tarihi” eğitimleri; Değerler Atölyesi’nde de “İslam ve Ahlak Düşüncesi, Türk İslam Bilginleri, Anadolu’nun Manevi Kandilleri” eğitimleri verildiği açıklandı. “Memleketim Merhaba” programında 15 Temmuz ruhunun gençlerde kalıcı hale getirilmesi, “Bunu Konuşalım” programı kapsamında da “Osmanlı’dan günümüze kadar farklı odaklar tarafından zihinler üzerinde oynanan oyunlar, darbe girişimleri ve ayaklanmalar” hakkında gençlerin bilgilendirmesi amaçlandı. Bakanlık sunumunda ayrıca, “Gençler sabah namazında buluşuyor”, “Çaya geliyoruz” gibi etkinlikler ve yapılan gençlik kamplarında verilerin dini eğitimleri anlatıldı.

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