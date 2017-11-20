Bugünkü YENİÇAĞ »

KYK kredisi ve bursu alanlara önemli uyarı

»
KYK kredisi ve bursu alanlara önemli uyarı
Yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işlemi, yarın sona erecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işleminin yarın sona ereceği bildirildi.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumdan burs ve kredi almaya hak kazanan, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden yarın saat 23.59'a kadar taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının e-Devlet şifreleriyle burs ve kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleriyle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN SON GÜN 15 OCAK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için de son gün 15 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Öğrencilerin, kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak 2018'e kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya-Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

İLK ÖDEMELER KASIM SONUNDA İKİ AYLIK OLARAK YAPILACAK

Burs ve krediler, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için bin 275 lira olarak ödenecek.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
KYK kredisi ve bursu alanlara önemli uyarıKYK kredisi ve bursu alanlara önemli uyarıŞimşek'ten Halkbank açıklamasıŞimşek'ten Halkbank açıklamasıYem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam yapıldıYem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam yapıldıDolardan rekor üstüne rekor!Dolardan rekor üstüne rekor!Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!İYİ Partili Durmuş Yılmaz, ekonomide büyümenin şartını açıkladıİYİ Partili Durmuş Yılmaz, ekonomide büyümenin şartını açıkladıBitcoin'de tarihi rekor!Bitcoin'de tarihi rekor!Bakan Sarıeroğlu'ndan kamuda taşeron açıklamasıBakan Sarıeroğlu'ndan kamuda taşeron açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten AB fonu açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten AB fonu açıklamasıZeybekci: "Asgari ücret yeterli değil, biliyorum"Zeybekci: "Asgari ücret yeterli değil, biliyorum"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti