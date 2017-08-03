Bugünkü YENİÇAĞ »

La Liga yönetiminden Neymar'ın transferine veto

»
La Liga yönetiminden Neymar'ın transferine veto
İspanya Birinci Futbol Ligi yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini reddetti.

Fransız devi Paris Saint Germain'in, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ı transferine La Liga yönetiminden veto geldi.

Gerekçe olarak Neymar'ın sözleşmesindeki bazı problemler gösterilirken PSG'nin 222 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi ise Finansal Fair Play'in ihlali olduğu iddia edilerek kabul edilmeyecek.

La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı açıklamada, “PSG tüm Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, Avrupa Birliği'nin ekonomik rekabet kurallarını da hiçe sayıyor. UEFA’ya göndereceğimiz rapora bunu da ekleyeceğiz” demişti

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Negredo böyle karşılandıNegredo böyle karşılandıNeymar resmen Barcelona'dan ayrıldıNeymar resmen Barcelona'dan ayrıldıFenerbahçe'nin ilk 11'inde sürprizFenerbahçe'nin ilk 11'inde sürprizLucas Lima transferini Alex bitiriyorLucas Lima transferini Alex bitiriyorLa Liga yönetiminden Neymar'ın transferine vetoLa Liga yönetiminden Neymar'ın transferine vetoGalatasaray Fernando'yu açıkladıGalatasaray Fernando'yu açıkladıTrabzonspor'dan Jose Sosa açıklamasıTrabzonspor'dan Jose Sosa açıklamasıGalatasaray'dan Lucescu açıklamasıGalatasaray'dan Lucescu açıklamasıLens resmen Beşiktaş'taLens resmen Beşiktaş'taNegredo Beşiktaş'a imzayı attıNegredo Beşiktaş'a imzayı attı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti