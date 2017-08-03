La Liga yönetiminden Neymar'ın transferine veto

İspanya Birinci Futbol Ligi yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini reddetti.

Fransız devi Paris Saint Germain'in, Barcelona'nın yıldızı Neymar'ı transferine La Liga yönetiminden veto geldi.

Gerekçe olarak Neymar'ın sözleşmesindeki bazı problemler gösterilirken PSG'nin 222 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi ise Finansal Fair Play'in ihlali olduğu iddia edilerek kabul edilmeyecek.

La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı açıklamada, “PSG tüm Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, Avrupa Birliği'nin ekonomik rekabet kurallarını da hiçe sayıyor. UEFA’ya göndereceğimiz rapora bunu da ekleyeceğiz” demişti