Lavrov: Ben Putin’le rahatım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2018’deki başkanlık seçimlerine aday olup olmayacağısorusuna ‘Putin ile rahatım’ cevabını verdi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencileriyle bir araya gelen Lavrov’a gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde adalığını koyup koymayacağı soruldu.

“Hayır, düşünmüyorum” diyen Lavrov “Dürüst olmak gerekirse, amacım yağcılık etmek değil, ancak samimi bir açıklama yapayım. Putin’le çalışmaktan rahat ve memnunum” ifadelerini kullandı.

‘DIŞ POLİTİKADAKİ GÖREVLER HAYATIMIN EN ÖNEMLİ KONUSU’

Dış politikada çözüme kavuşturulması gereken birçok görev olduğunu belirten Lavrov “Bunun benim hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşünüyorum” dedi.