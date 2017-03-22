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Lavrov: Kürtler için Türkiye ile görüşüyoruz

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Lavrov: Kürtler için Türkiye ile görüşüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürt grupların İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye barış görüşmelerine katılması konusunda Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini söyledi.

Kongo Cumhuriyetli mevkidaşı Leonard She Okitundu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov'a, Kürtlerin Cenevre görüşmelerine katılmasına ilişkin bir soru yöneltildi.

"Kürtlerin Cenevre görüşmelerine nasıl dahil edilebileceği konusunda bir çözüm bulmak çok önemli" diyen Lavrov şöyle devam etti: "Fakat bunu yapmak çok kolay değil. Türkiye'nin tavrını biliyorsunuz. Türk partnerlerimizle, Astana'daki temaslarımız da dahil olmak üzere, bu konuya bir çözüm arayamaya devam edeceğiz. Bu konuyu ertelemek mümkün değil, tıpkı Kürtlerin Cenevre sürecine katılamayacağını söylemenin mümkün olmadığı gibi."

Lavrov ayrıca, Kürtleri Cenevre görüşmelerine dahil etmenin, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

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