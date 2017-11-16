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Lavrov'dan ABD'ye suçlama IŞİD suçlaması

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Lavrov'dan ABD'ye suçlama IŞİD suçlaması
ABD ve IŞİD'in anlaşma yaptığına dair ellerinde bir kanıt bulunmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslarararası koalisyonu Rusya ve Suriye ordularının IŞİD'e yönelik eylemlerini engellemekle suçladı.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, koalisyon güçlerinin Suriye'deki faaliyetlerinin, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriyeli birlikler tarafından IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonları engellediğini vurguladı.

ABD'nin çok sayıda IŞİD militanının Rakka'dan tahliye edilmesini sağladığına dair haberleri yorumlayan Lavrov, "ABD ve IŞİD arasında bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Biz olgulara göre değerlendirme yapıyoruz. Anlaşma yapıldığı yönünde bir kanıt yok ancak militanların zarar görmeden tahliye edilmesi sahadaki duruma etki etti. Dolayısıyla bunu araştırmalıyız. Washington'dan bu konuda bir talepte bulunduk" dedi.

Lavrov, oluşan tablo sonucunda Rusya ve Suriye ordularının IŞİD'e karşı sonuç elde etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

'ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI MEŞRU DEĞİL'

Öte yandan Lavrov, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının meşru olduğu konusunda Washington'dan gelen açıklamaları eleştirdi.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının BM Güvenlik Konseyi kararına göre meşru olduğunu belirten ABD Savunma Bakanlığı açıklamasının absürd olduğunu ifade etti.

Konunun ilginç bir hal aldığını kaydeden Lavrov, "Hemen ABD Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçerek hangi BM kararlarından söz edildiğini sorduk. Yanıt veren kişi de

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