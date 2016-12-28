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Lens bir yıl daha Fenerbahçe'de

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Lens bir yıl daha Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Sunderland’ın 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine 1 yıl daha kiralama teklifinde bulunacak. Lens’in İngiltere’ye dönmeye sıcak bakmaması Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe, gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Jeremain Lens'le devam etmek için kolları yeniden sıvadı. Sunderland ile görüşmeler başlanırken, İngiliz kulübü Lens'in bonservisi için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu transferde sarı-lacivertlilerin elini kolunu UEFA finansal fair play bağlıyor. Lens de Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtirken, Kanarya Sunderland'e bir kez daha kiralama teklifinde bulundu.

KAYNAĞI FERNANDAO

Fenerbahçe, Lens'in bonservisini almak için kaynak arayışlarına başladı. Fernandao iyi bir bedele satılırsa hem buradan gelecek para hem de kadroda bazı oyuncuların satılmasıyla Hollandalı yıldızın bonservisi alınacak. F.Bahçe yönetimi ise Sunderland'in istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor, oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakmaması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Hollandalı yıldız, “Advocaat ile yeniden kendimi buldum. Fenerbahçe'de daha fazla gol ve asist yaparak, takıma katkı yapmak istiyorum” diye konuştu.

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