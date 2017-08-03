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Lens resmen Beşiktaş'ta

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Lens resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Jermain Lens ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Pepe, Orkan Çınar ve Negredo transferleriyle yeni sezonda kadrosunu güçlendiren son şampiyon Beşiktaş kanat bölgesine takviye için bir transfer daha gerçekleştirdi.

BeINSports'un haberine göre Beşiktaş, Jeremain Lens ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Lens, yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacak.

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