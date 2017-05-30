L'Equipe: "Bruma Leipzig'de"

Galatasaray'ın yıldızı Bruma'nın Leipzig'e 18 milyon euro karşılığında transfer olduğu iddia edildi.

Galatasaraylı Bruma'nın transferinde son dakika... Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe ve Portekiz'den Record Bruma'nın Leipzig'e 18 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu. Haberde Bruma'nın

Galatasaray'la 1 yıl kontratı kaldığı da belirtildi. Sporting'in de bu transferden 1.7 milyon euro alacağı yazıldı.

Bruma ise RB Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık -vergiler düşmeden- 6,6 milyon euro kazanacak.

Portekizli oyuncunun menajeri Catio Balde de transferi doğruladı. Portekiz basınına konuşan Catio Balde, "İki kulüp arasında anlaşma sağlandı, Bruma sezonun son maçına çıkacak. Kulüpler transferi resmileştirmek için görüşüyor" dedi.

Catio Balde, "Alman liginde oynamak, Bruma'nın yeni bir seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" diye konuştu.