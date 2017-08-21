Levent Gök: "Erdoğan'ı herhalde danışmanları uyarmıyor!"

CHP'li Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubunu eleştirirken "Sayın Erdoğan'ın danışmanları herhalde kendisini uyarmıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gök, TSK'nın komuta kademesinde yapılan terfi ve tayinlerin Türkiye'nin devlet anlayışını alt üst eden bir anlayışla gerçekleştiğini savundu.

Ne orduda ne de emniyette liyakat ve kıdemin öneminin kalmadığını belirten Gök, güvenlik kurumlarının yapılan terfi ve tayinlerle hiyerarşik yapının astın üst olduğu bir konuma getirildiğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE ARTIK ASTLARIN ÜSTLERİNE EMİR VERDİĞİ YAPILANMA VAR'

Tüm dünya devletlerinin ordularının emir ve komuta zinciri içinde hareket ettiğini belirten Gök, şöyle devam etti:

"Türkiye'de artık astların üstlerine emir vereceği bir yapılanma başlatılmıştır. Bu iktidarın Türkiye'yi getirdiği sürecin sonucudur. Devletin çöküşüdür bunların her biri. Kışlaya da siyaset girmiştir. İktidarın beklentilerine göre şekillendirmeler yapılmaktadır. Siyaset boğazına kadar orduya ve emniyete girmiştir. Bu taşınabilir bir tablo değildir. Bu tablonun sürdürebilirliği de yoktur. Daha önce FETÖ orduya, emniyete sızmıştı şimdi AKP ne yazık ki atamalarla, terfilerle oynamak suretiyle bir başka anlayışı yerleştirmeye çalışıyor. Böyle bir anlayıştan ne kadar çektiğimizi yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi bize göstermediyse daha ne gösterecektir."

'BU TABLO İYİ DEĞİL'

Levent Gök, sokak ağzı ile konuşmanın bir siyasetçi için iyi bir üslup olmadığını, siyasetin en önemli unsurunun nezaket olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunu bozarak Türkiye'nin hem iç siyasetini hem de dış siyasetini tayin edeceğini zannettiğini belirten Gök, şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Erdoğan'ın danışmanları herhalde kendisini uyarmıyorlar. Bu üslubun iyi bir üslup olmadığını, Türkiye'de kutuplaşmayı ve ayrıştırmayı artırmaktan başka bir sürece Türkiye'yi götürmeyeceği konusunda herhalde Sayın Erdoğan'a kimse yardımcı olmuyor. Bu iyi bir tablo değil. CHP bu üslubun Türk siyasetinden çıkarılmasını istiyor. Siyasetçiler gerektiği zaman sandıkta halkla hesaplaşırlar. Sayın Erdoğan, muhalefetin büyümesinden korktuğu için akılalmaz iddialarla muhalefeti suçlamaya çalışıyor. Genel Başkanımızın üzerinde sürdürülen ve içinde bizzat Cumhurbaşkanının bulunduğu kampanya bunun sonucudur. Cumhurbaşkanının vesayetine girmiş bir yargı eliyle Türk siyaseti dizayn edilmeye çalışılıyor. Elinizde bulunan bilgi, belge her neyse ortaya koyun, CHP olarak kimseden korkmuyoruz. Elinizde bulunan kamu gücü karşısında halkımızın gücüyle duracağız. Genel başkanımız aleyhinde yayın yapan tüm yayın organlarına dava açıyoruz. Tüm yanlış değerlendirmelerle mücadele kararlılığı içerisindeyiz."

'ÖNCE FETÖ'CÜLERİN KOZMİK ODAYA SOKULMASININ HESABINI VERİN'

Gök, CHP'nin FETÖ bağlantısı olduğuna yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yönelik 'casusluk yapıyor' imasını vermeye çalışanların öncelikle kozmik odaya giren FETÖ'cülerin aldıkları bilgi ve belgelerin hesabını vermelerini isteyen Gök, "Türkiye Cumhuriyeti kozmik odaya FETÖ'cülerin sokulmasıyla tarihinin en büyük ihanetini yaşamıştır, önce bunun hesabını verin" dedi.